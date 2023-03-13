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Печерский Гаврила

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Место рождения

Деревни Окатовой

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Печерский Яковъ

Мать: Пелагея

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Печерская Василиса

Рождение ребёнка
1789

Сын: Печерский Кирилъ

Мать ребёнка: Печерская Василиса

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Суровцова Устинья

Мать ребёнка: Печерская Василиса

Деревни Окатовой
Военная служба
1797
Военная служба
1797
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерская Василиса

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