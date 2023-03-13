Печерский Гаврила
Место рожденияДеревни Окатовой
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Печерский Яковъ
Мать: Пелагея
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Печерская Василиса
Рождение ребёнка
1789
Сын: Печерский Кирилъ
Мать ребёнка: Печерская Василиса
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Суровцова Устинья
Мать ребёнка: Печерская Василиса
Деревни Окатовой
Военная служба
1797
Военная служба
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печерская Василиса