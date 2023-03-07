Пелагея
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Печерский Кузьма
Отец ребёнка: Печерский Яковъ
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Печерский Яковъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Печерский Кононъ
Отец ребёнка: Печерский Яковъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Печерский Гаврила
Отец ребёнка: Печерский Яковъ
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1774
Сын: Печерский Варфоломей
Отец ребёнка: Печерский Яковъ
Деревни Окатовой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерский Яковъ
Смерть
1791