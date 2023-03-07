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Пелагея

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Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никифоръ

Мать: не указана

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Печерский Кузьма

Отец ребёнка: Печерский Яковъ

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Печерский Яковъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Печерский Кононъ

Отец ребёнка: Печерский Яковъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Печерский Гаврила

Отец ребёнка: Печерский Яковъ

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1774

Сын: Печерский Варфоломей

Отец ребёнка: Печерский Яковъ

Деревни Окатовой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерский Яковъ

Смерть
1791
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