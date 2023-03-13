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Печерский Варфоломей

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Место рождения

Деревни Окатовой

Дата рождения

1774

Дата смерти

08.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Печерский Яковъ

Мать: Пелагея

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Крыгина Ненила

Мать ребёнка: Печерская Марфа

Деревни Окатовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печерская Марфа

Смерть
08.11.1852
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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