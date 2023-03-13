Печерский Варфоломей
Место рожденияДеревни Окатовой
Дата рождения1774
Дата смерти08.11.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Печерский Яковъ
Мать: Пелагея
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Крыгина Ненила
Мать ребёнка: Печерская Марфа
Деревни Окатовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печерская Марфа
Смерть
08.11.1852
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан