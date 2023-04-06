Сидорова (Суровцова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Суровцовъ Сергей
Мать: Суровцова Устинья
Бракосочетание
12.02.1850
Муж: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.12.1853
Сын: Валявинъ Степанъ
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.10.1855
Сын: Валявинъ Кузьма
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.05.1857
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1859
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.07.1861
Дочь: Григорьева Прасковья
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.05.1864
Сын: Валявинъ Еремѣй
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ