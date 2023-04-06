Сидорова (Суровцова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Суровцова) Екатерина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Суровцовъ Сергей

Мать: Суровцова Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1853

Сын: Валявинъ Степанъ

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1855

Сын: Валявинъ Кузьма

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1857

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1859

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1861

Дочь: Григорьева Прасковья

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1864

Сын: Валявинъ Еремѣй

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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