Григорьева (Валявина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Валявина) Прасковья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1861

Отец: Валявинъ Иванъ

Мать: Сидорова Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Григорьевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1891

Сын: Григорьевъ Кирикъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей

хуторъ Покровскій
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