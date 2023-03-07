Григорьева (Валявина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения29.07.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1861
Отец: Валявинъ Иванъ
Мать: Сидорова Екатерина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Григорьевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1891
Сын: Григорьевъ Кирикъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Григорьевъ Сергей
хуторъ Покровскій