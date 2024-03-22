Колесникова (Бурлакова) Анна
Место рождения
Дата рождения28.01.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1815
Отец: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ
Мать: Бурлакова Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колесниковъ Николай
Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ
Бракосочетание
18.01.1839
Муж: Колесниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
06.02.1841
Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Рыбакова Прасковья
Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Кофейникова Стефанида
Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниковъ Никита
Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ