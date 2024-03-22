Колесникова (Бурлакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Бурлакова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.01.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1815

Отец: Богомоловъ Бурлаковъ Федоръ

Мать: Бурлакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колесниковъ Николай

Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ

Бракосочетание
18.01.1839

Муж: Колесниковъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1841

Сын: Колесниковъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Рыбакова Прасковья

Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Кофейникова Стефанида

Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниковъ Никита

Отец ребёнка: Колесниковъ Сидоръ

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