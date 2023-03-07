Колесниковъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения12.05.1817
Дата смерти12.06.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1817
Отец: Колесниковъ Михаилъ
Мать: Колесникова Наталья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колесниковъ Николай
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Бракосочетание
18.01.1839
Жена: Колесникова Анна
Рождение ребёнка
06.02.1841
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Рыбакова Прасковья
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Кофейникова Стефанида
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниковъ Никита
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Смерть
12.06.1879
Причина смерти: Чахоткой