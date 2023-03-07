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Колесниковъ Сидоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1817

Дата смерти

12.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1817

Отец: Колесниковъ Михаилъ

Мать: Колесникова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колесниковъ Николай

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Бракосочетание
18.01.1839

Жена: Колесникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1841

Сын: Колесниковъ Всеволодъ

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Рыбакова Прасковья

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Кофейникова Стефанида

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниковъ Никита

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Смерть
12.06.1879
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Чахоткой
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