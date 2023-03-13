Кофейникова (Колесникова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения09.11.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1845
Отец: Колесниковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кофейникова) Пелагѣя
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофейниковъ Демьянъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Бракосочетание
09.02.1864
Муж: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.10.1864
Сын: Кофейниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.08.1866
Сын: Кофейниковъ Матвѣй
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
21.04.1868
Сын: Кофейниковъ Георгій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
19.02.1870
Дочь: Антипина (Кофейникова) Евдокія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Кофейниковъ Василій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кофейниковъ Никита
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кофейниковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Валявина (Кофейникова) Хрестинія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ