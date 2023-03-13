Кофейникова (Колесникова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Колесникова) Стефанида

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.11.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1845

Отец: Колесниковъ Сидоръ

Мать: Колесникова (Бурлакова) Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кофейникова) Пелагѣя

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофейниковъ Демьянъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Кофейниковъ Яковъ

Рождение ребёнка
28.10.1864

Сын: Кофейниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Кофейниковъ Матвѣй

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1868

Сын: Кофейниковъ Георгій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1870

Дочь: Антипина (Кофейникова) Евдокія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Кофейниковъ Василій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кофейниковъ Никита

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кофейниковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Валявина (Кофейникова) Хрестинія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Яковъ

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