Валявина (Кофейникова) Хрестинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Кофейникова) Хрестинія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

22.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кофейниковъ Яковъ

Мать: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
08.01.1895

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Валявинъ Василий

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1899

Сын: Валявинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Валявинъ Иванъ

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Валявинъ Григорий

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Валявина Пелагея

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Валявинъ Василий

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Карпъ

Смерть
22.11.1910
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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