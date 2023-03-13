Валявина (Кофейникова) Хрестинія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти22.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кофейниковъ Яковъ
Мать: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
08.01.1895
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Валявинъ Василий
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
28.03.1899
Сын: Валявинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
08.08.1901
Сын: Валявинъ Иванъ
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Валявинъ Григорий
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Валявина Пелагея
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Валявинъ Василий
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Карпъ
Смерть
22.11.1910
Причина смерти: Отъ чахотки