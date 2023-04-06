Кофейниковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения30.04.1842
Дата смерти29.09.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1842
Отец: Кофейниковъ Григорій
Мать: Кофейникова Матрена
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
28.10.1864
Сын: Кофейниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
05.08.1866
Сын: Кофейниковъ Матвѣй
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
21.04.1868
Сын: Кофейниковъ Георгій
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
19.02.1870
Дочь: Антипина Евдокія
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Кофейниковъ Василій
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кофейниковъ Никита
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кофейниковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Валявина Хрестинія
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофейниковъ Демьянъ
Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида
Смерть
29.09.1914
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости