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Кофейниковъ Яковъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.04.1842

Дата смерти

29.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1842

Отец: Кофейниковъ Григорій

Мать: Кофейникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
28.10.1864

Сын: Кофейниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Кофейниковъ Матвѣй

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1868

Сын: Кофейниковъ Георгій

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1870

Дочь: Антипина Евдокія

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Кофейниковъ Василій

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кофейниковъ Никита

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кофейниковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Валявина Хрестинія

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофейниковъ Демьянъ

Мать ребёнка: Кофейникова Стефанида

Смерть
29.09.1914
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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