Кофейниковъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКофейниковъ Кузьма

Кофейниковъ Кузьма

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1864

Отец: Кофейниковъ Яковъ

Мать: Кофейникова Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1891

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1893

Сын: Кофейниковъ Георгий

Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Спигина Лариса

Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия

Рождение ребёнка
10.04.1913

Сын: Кофейниковъ Максимъ

Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Евдокия