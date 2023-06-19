Кофейниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения28.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1864
Отец: Кофейниковъ Яковъ
Мать: Кофейникова Стефанида
Рождение ребёнка
25.01.1891
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия
Рождение ребёнка
10.04.1893
Сын: Кофейниковъ Георгий
Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Спигина Лариса
Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия
Рождение ребёнка
10.04.1913
Сын: Кофейниковъ Максимъ
Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кофейникова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофейникова Евдокия