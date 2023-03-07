Кофейниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения25.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1891
Отец: Кофейниковъ Кузьма
Мать: Кофейникова Евдокия
Бракосочетание
03.02.1913
Жена: Кофейникова Анастасия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1913
Сын: Кофейниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасия
Рождение ребёнка
04.07.1916
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасия