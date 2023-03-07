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Кофейниковъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1891

Отец: Кофейниковъ Кузьма

Мать: Кофейникова Евдокия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Кофейникова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1913

Сын: Кофейниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1916

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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