Кофейниковъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кофейниковъ Яковъ

Мать: Кофейникова Стефанида

Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Кофейникова Марфа Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1897

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Кофейникова Наталья

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Кофейниковъ Лазарь

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1908

Сын: Кофейниковъ Карпъ

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1914

Дочь: Кофейникова Евдокия

Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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