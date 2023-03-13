Кофейниковъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1873
Отец: Кофейниковъ Яковъ
Мать: Кофейникова Стефанида
Бракосочетание
07.02.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Кофейникова Наталья
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
14.10.1905
Сын: Кофейниковъ Лазарь
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
20.05.1908
Сын: Кофейниковъ Карпъ
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1912
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
12.02.1914
Дочь: Кофейникова Евдокия
Мать ребёнка: Кофейникова Марфа Яковлева