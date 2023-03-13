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Кофейниковъ Матвѣй

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866

Отец: Кофейниковъ Яковъ

Мать: Кофейникова (Колесникова) Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Ксения Семенова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кофейниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Кофейниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1897

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Горина, Жданова (Кофейникова) Прасковья

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Кофейниковъ Никоноръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Кофейниковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1906

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Хомутова (Кофейникова) Марья

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Кофейниковъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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