Кофейниковъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения05.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кофейниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Кофейниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
11.02.1897
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Горина, Жданова (Кофейникова) Прасковья
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Кофейниковъ Никоноръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
06.03.1904
Сын: Кофейниковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
18.06.1906
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Хомутова (Кофейникова) Марья
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
05.12.1911
Мать ребёнка: Кофейникова Ксения Семенова