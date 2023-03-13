Кофейникова Ксения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКофейникова Ксения Семенова

Кофейникова Ксения Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмовъ Семенъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кофейниковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Кофейниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1897

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Горина, Жданова Прасковья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Кофейниковъ Никоноръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Кофейниковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1906

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Хомутова Марья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Кофейниковъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кофейниковъ Матвѣй