Кофейникова Ксения Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Храмовъ Семенъ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кофейниковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Кофейниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1897
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Горина, Жданова Прасковья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Кофейниковъ Никоноръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
06.03.1904
Сын: Кофейниковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
18.06.1906
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Хомутова Марья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Рождение ребёнка
05.12.1911
Отец ребёнка: Кофейниковъ Матвѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кофейниковъ Матвѣй