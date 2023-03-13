Храмовъ Семенъ* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмовъ Семенъ*

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Трубникова Марья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Храмовъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцова Марфа Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кофейникова Ксения Семенова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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