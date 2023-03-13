Храмовъ Семенъ*
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Трубникова Марья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Храмовъ Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Марфа Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кофейникова Ксения Семенова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана