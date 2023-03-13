Трубникова (Храмова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Храмова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Храмовъ Семенъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Яшнова Степанида

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Трубникова Анастасия

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Трубниковъ Георгий

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Трубникова Пелагея

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1908

Сын: Трубниковъ Николай

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Трубникова Пелагея

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1913

Дочь: Трубникова Екатерина

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Трубникова Мария

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрова Акилина

Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубниковъ Алексѣй

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