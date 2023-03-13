Трубникова (Храмова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Храмовъ Семенъ*
Мать: не указана
Дочь: Яшнова Степанида
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Трубникова Анастасия
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Сын: Трубниковъ Георгий
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Трубникова Пелагея
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Сын: Трубниковъ Николай
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Трубникова Пелагея
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Трубникова Екатерина
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Трубникова Мария
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Дочь: Багрова Акилина
Отец ребёнка: Трубниковъ Алексѣй
Муж: Трубниковъ Алексѣй