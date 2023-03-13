Кофейниковъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кофейниковъ Матвѣй
Бракосочетание
07.02.1910
Жена: Кофейникова Агриппина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913
Сын: Кофейниковъ Георгий
Мать ребёнка: Кофейникова Агриппина
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан