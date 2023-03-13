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Кофейниковъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кофейниковъ Матвѣй

Мать: Кофейникова Ксения Семенова

Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Кофейникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Кофейниковъ Георгий

Мать ребёнка: Кофейникова Агриппина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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