Антипина (Кофейникова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения19.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: (Антипина) Ксенія
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Астафьева (Антипина) Пелагея
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Багрова (Антипина) Акулина
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.10.1897
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.03.1901
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Антипинъ Александръ
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: (Антипина) Ирина
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ