Антипина (Кофейникова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Кофейникова) Евдокія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1870

Отец: Кофейниковъ Яковъ

Мать: Кофейникова (Колесникова) Стефанида

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: (Антипина) Ксенія

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Астафьева (Антипина) Пелагея

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Багрова (Антипина) Акулина

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1897

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1901

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Антипинъ Александръ

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: (Антипина) Ирина

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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