Щипакина (Богомолова) Анисья
Место рождения
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Богомоловъ Иванъ
Мать: Богомолова Матрена
Бракосочетание
22.01.1809
Муж: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.02.1810
Сын: Щипакинъ Семенъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
29.09.1811
Сын: Щипакинъ Сергей
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Емельянова Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
25.05.1816
Сын: Щипакинъ Никита
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
10.02.1820
Сын: Щипакинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
12.10.1821
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Рытова Александра
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1830
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма