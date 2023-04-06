Щипакина (Богомолова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Богомолова) Анисья

Щипакина (Богомолова) Анисья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Богомоловъ Иванъ

Мать: Богомолова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1809

Муж: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1810

Сын: Щипакинъ Семенъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1811

Сын: Щипакинъ Сергей

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Емельянова Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1816

Сын: Щипакинъ Никита

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1820

Сын: Щипакинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Рождение ребёнка
12.10.1821

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Рытова Александра

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Рождение ребёнка
1830

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close