Романова (Попкова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Попковъ Василей
Мать: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
06.12.1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Бракосочетание
1837
Муж: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
27.01.1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
05.03.1841
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
01.03.1843
Дочь: Марианна
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
24.09.1845
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
03.03.1849
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Романовъ Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Романовъ Федосей