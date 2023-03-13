Романова (Попкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Попкова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Попковъ Василей

Мать: Попкова Авдотья

Рождение ребёнка
06.12.1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Бракосочетание
1837

Муж: Романовъ Федосей

Рождение ребёнка
27.01.1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1841

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1843

Дочь: Марианна

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1845

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1849

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Романовъ Федосей

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