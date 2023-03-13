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(Романова) Анна
(Романова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1837
Пол
Женский
Отец
Романовъ Федосей
1796 г.р.
Мать
Романова (Попкова) Дарья
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1837
Отец:
Романовъ Федосей
Мать:
Романова Дарья
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