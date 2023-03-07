Козлова, Попкова (Ситникова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти10.02.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ситниковъ Елистратъ
Мать: Ситникова Христина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Щипакина Афимья
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Рождение ребёнка
27.10.1817
Дочь: Козлова Прасковья
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козловъ Петръ
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шульгина Матрена
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Сергей
Смерть
10.02.1856