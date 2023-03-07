Козлова, Попкова (Ситникова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова, Попкова (Ситникова) Марфа

Козлова, Попкова (Ситникова) Марфа

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

10.02.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ситниковъ Елистратъ

Мать: Ситникова Христина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Щипакина Афимья

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1817

Дочь: Козлова Прасковья

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козловъ Петръ

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шульгина Матрена

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Василей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Сергей

Смерть
10.02.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close