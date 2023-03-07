Шульгина (Попкова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти21.11.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Козловъ Сергей
Мать: Козлова, Попкова Марфа
Бракосочетание
29.07.1850
Муж: Шульгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.06.1852
Сын: Шульгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1853
Сын: Шульгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.07.1856
Сын: Шульгинъ Романъ
Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ
Смерть
21.11.1896