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Шульгина (Попкова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Козловъ Сергей

Мать: Козлова, Попкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1850

Муж: Шульгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.06.1852

Сын: Шульгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Шульгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1856

Сын: Шульгинъ Романъ

Отец ребёнка: Шульгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.11.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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