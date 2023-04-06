Щипакина (Козлова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти02.10.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Козловъ Сергей
Мать: Козлова, Попкова Марфа
Рождение ребёнка
04.04.1835
Сын: Щипакинъ Никита
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.06.1836
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
14.09.1839
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.02.1842
Дочь: Ерастова Маремьяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
26.05.1844
Сын: Щипакинъ Карпъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
04.08.1845
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
07.12.1847
Сын: Щипакинъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
15.07.1850
Дочь: Гудова Марина
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
02.05.1853
Дочь: Щипакина Пелагея
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Щипакинъ Кузьма
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Алексей
Смерть
02.10.1873
Причина смерти: Отъ лихорадки