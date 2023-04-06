Щипакина (Козлова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Козлова) Афимья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Козловъ Сергей

Мать: Козлова, Попкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1835

Сын: Щипакинъ Никита

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1836

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1839

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1842

Дочь: Ерастова Маремьяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1844

Сын: Щипакинъ Карпъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1845

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1847

Сын: Щипакинъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1850

Дочь: Гудова Марина

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1853

Дочь: Щипакина Пелагея

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Щипакинъ Кузьма

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Алексей

Смерть
02.10.1873
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ лихорадки
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