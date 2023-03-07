Ерастова (Щипакина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрастова (Щипакина) Маремьяна

Ерастова (Щипакина) Маремьяна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1842

Отец: Щипакинъ Алексей

Мать: Щипакина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1862

Муж: Ерастовъ Федоръ

Рождение ребёнка
10.12.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1865

Сын: Эрастовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ

Рождение ребёнка
12.05.1868

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ

Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Эрастовъ Александръ

Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close