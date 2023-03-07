Ерастова (Щипакина) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения10.02.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1842
Отец: Щипакинъ Алексей
Мать: Щипакина Афимья
Бракосочетание
22.01.1862
Муж: Ерастовъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.12.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1865
Сын: Эрастовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.05.1868
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.02.1877
Сын: Эрастовъ Александръ
Отец ребёнка: Ерастовъ Федоръ
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область