Эрастовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрастовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1865

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1865

Отец: Ерастовъ Федоръ

Мать: Ерастова Маремьяна

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