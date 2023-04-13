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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6ИЛЕЦК (ИЛЕЦКАЯ ЗАЩИТА). Безуездный (Оренбургского уезда). При нем находятся выселки: Пчельник (38 дв. 101 м. п., 98 ж. п.), Казенная мельница (6 дв., 15 м. п., 21 ж. п.), Показать все При колодцах.21546848012971196Церквей православных 2. Почтовое отделение. Разработка каменной соли.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
заштатный город Илецк
город Илецк
город Илецкая-Защита
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11819Соль-Илецкгород обл.подчин.51°10'с.ш.55°00'в.д.M-40-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53725000001г Соль-Илецкгород