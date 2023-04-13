город Соль-Илецк, город Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Соль-Илецк

Соль-Илецкий, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Города
6ИЛЕЦК (ИЛЕЦКАЯ ЗАЩИТА). Безуездный (Оренбургского уезда). При нем находятся выселки: Пчельник (38 дв. 101 м. п., 98 ж. п.), Казенная мельница (6 дв., 15 м. п., 21 ж. п.), Показать все При колодцах.21546848012971196Церквей православных 2. Почтовое отделение. Разработка каменной соли.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Илецкая волость
заштатный город Илецк
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
город Илецк
Уральская область, Илецкое уездное управление
город Илецкая-Защита

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
11819Соль-Илецкгород обл.подчин.51°10'с.ш.55°00'в.д.M-40-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Соль-Илецкий
53725000001г Соль-Илецкгород
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