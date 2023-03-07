Щипакинъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения07.12.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847
Отец: Щипакинъ Алексей
Мать: Щипакина Афимья
Бракосочетание
09.01.1870
Жена: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
03.12.1872
Сын: Щипакинъ Иванъ
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
24.03.1874
Сын: Щипакинъ Иванъ
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Овчинникова Агафья
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Щипакина Настасья
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
01.09.1888
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
13.09.1894
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Щипакина Федосья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипакинъ Григорий
Мать ребёнка: Щипакина Федосья