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Щипакинъ Спиридонъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.12.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847

Отец: Щипакинъ Алексей

Мать: Щипакина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.01.1870

Жена: Щипакина Федосья

Рождение ребёнка
03.12.1872

Сын: Щипакинъ Иванъ

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1874

Сын: Щипакинъ Иванъ

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Овчинникова Агафья

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Щипакина Настасья

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипакинъ Григорий

Мать ребёнка: Щипакина Федосья

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