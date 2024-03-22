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Попковъ Алексей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Попковъ Василий

Мать: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.07.1866

Жена: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Попковъ Павелъ

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Попковъ Федоръ

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Рождение ребёнка
17.03.1873

Дочь: Рогалева Дарья

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Попковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Попковъ Андрей

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Александровка
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Попкова Наталья

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Попковъ Иванъ

Мать ребёнка: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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