Попковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Попковъ Василий
Мать: Попкова Ульяна
Бракосочетание
30.07.1866
Жена: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
03.11.1867
Сын: Попковъ Павелъ
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
1872
Сын: Попковъ Федоръ
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
17.03.1873
Дочь: Рогалева Дарья
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Попковъ Герасимъ
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Попковъ Андрей
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Александровка
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Попкова Наталья
Мать ребёнка: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
11.10.1884
Сын: Попковъ Иванъ
Мать ребёнка: Покова Еквдокия