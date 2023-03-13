Покова (Буртасова) Еквдокия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.03.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1845
Отец: Буртасовъ Иванъ
Мать: Буртасова Агрофена
Александровка
Бракосочетание
30.07.1866
Муж: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
03.11.1867
Сын: Попковъ Павелъ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Попковъ Василий
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
1872
Сын: Попковъ Федоръ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
17.03.1873
Дочь: Рогалева Дарья
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Попковъ Герасимъ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Попковъ Андрей
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Попкова Наталья
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
11.10.1884
Сын: Попковъ Иванъ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей