Покова (Буртасова) Еквдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покова (Буртасова) Еквдокия

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1845

Отец: Буртасовъ Иванъ

Мать: Буртасова Агрофена

Александровка
Бракосочетание
30.07.1866

Муж: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Попковъ Павелъ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Попковъ Василий

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Попковъ Федоръ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Рождение ребёнка
17.03.1873

Дочь: Рогалева Дарья

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Попковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Попковъ Андрей

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Попкова Наталья

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Попковъ Иванъ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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