Попковъ Герасимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопковъ Герасимъ

Попковъ Герасимъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1901

Сын: Попковъ Афонасий

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Александровка
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Попковъ Александръ

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Попкова Анна

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Попкова Марфа

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1907

Сын: Попковъ Тихонъ

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Попковъ Захаръ

Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Попкова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Попкова Марина

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Василиса Артемьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close