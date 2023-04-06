Попковъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения01.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Покова Еквдокия
Рождение ребёнка
08.01.1901
Сын: Попковъ Афонасий
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Александровка
Рождение ребёнка
08.06.1902
Сын: Попковъ Александръ
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Попкова Анна
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Попкова Марфа
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1907
Сын: Попковъ Тихонъ
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Рождение ребёнка
20.03.1908
Сын: Попковъ Захаръ
Мать ребёнка: Попкова Василиса Артемьева
Бракосочетание
09.11.1912
Жена: Попкова Марина
Рождение ребёнка
22.02.1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Попкова Марина
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно