Рогалева (Попкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева (Попкова) Дарья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1873

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Покова Еквдокия

Александровка
Рождение ребёнка
24.06.1894

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Рогалевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1909

Дочь: Рогалева Анна

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Рогалевъ Василий

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1911

Дочь: Рогалева Наталья

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ

Александровка
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