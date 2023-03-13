Рогалева (Попкова) Дарья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.03.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1873
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Покова Еквдокия
Александровка
Рождение ребёнка
24.06.1894
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
05.02.1903
Муж: Рогалевъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Рогалева Анна
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Рогалевъ Василий
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
30.07.1911
Дочь: Рогалева Наталья
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ
Александровка