Попковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Покова Еквдокия

Бракосочетание
10.06.1894

Жена: Попкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Попковъ Александръ

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Попкова Устинья

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Попковъ Александръ

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1906

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1908

Дочь: Попкова Гликерья

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Попкова Стефанида

Александровка
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