Попковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Покова Еквдокия
Бракосочетание
10.06.1894
Жена: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Попковъ Александръ
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Попкова Устинья
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Попковъ Александръ
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Рождение ребёнка
27.11.1903
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1906
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1908
Дочь: Попкова Гликерья
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
08.04.1911
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Попкова Стефанида
Александровка