Попкова (Цыганова) Стефанида
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.11.1873
Дата смерти13.11.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873
Отец: Цыгановъ Павелъ
Мать: Цыганова Анна
Александровка
Бракосочетание
10.06.1894
Муж: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Попковъ Александръ
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Попкова Устинья
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Попковъ Александръ
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.11.1903
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1908
Дочь: Попкова Гликерья
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
08.04.1911
Сын: Попковъ Василий
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Попковъ Федоръ
Александровка
Смерть
13.11.1915
Александровка
Причина смерти: Простуды