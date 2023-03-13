Попкова (Цыганова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Цыганова) Стефанида

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.11.1873

Дата смерти

13.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873

Отец: Цыгановъ Павелъ

Мать: Цыганова Анна

Александровка
Бракосочетание
10.06.1894

Муж: Попковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Попковъ Александръ

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Попкова Устинья

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Попковъ Александръ

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1903

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1908

Дочь: Попкова Гликерья

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Попковъ Василий

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Попковъ Федоръ

Александровка
Смерть
13.11.1915
Александровка
Причина смерти: Простуды
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