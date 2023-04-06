Попковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения11.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Покова Еквдокия
Бракосочетание
10.11.1906
Жена: Попкова Акулина
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Попкова Акулина
Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попкова Акулина
Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Акулина
Александровка