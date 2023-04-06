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Попковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Покова Еквдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1906

Жена: Попкова Акулина

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Попкова Акулина

Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попкова Акулина

Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Акулина

Александровка
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