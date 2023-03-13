(Попкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попкова) Анастасия

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

28.10.1907

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Акулина

Александровка
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