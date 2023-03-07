Попкова (Зоркова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти05.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Зорковъ Никита
Мать: Зоркова Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Попковъ Алексей
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
07.03.1820
Сын: Попковъ Василій
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Базлова Александра
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Титова Настасья
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попковъ Алексей
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
08.07.1834
Сын: Попковъ Прокопий
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
01.11.1836
Дочь: Попкова Матрена
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Рождение ребёнка
17.05.1839
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Попковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Василий
Смерть
05.12.1875
Причина смерти: Отъ удушья