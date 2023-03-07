Попкова (Зоркова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Зоркова) Ульяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

05.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Зорковъ Никита

Мать: Зоркова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попковъ Алексей

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1820

Сын: Попковъ Василій

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Базлова Александра

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Титова Настасья

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попковъ Алексей

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1834

Сын: Попковъ Прокопий

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1836

Дочь: Попкова Матрена

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1839

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Попковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Василий

Смерть
05.12.1875
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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