Попковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попковъ Алексей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.11.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Попковъ Василий

Мать: Попкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Попкова Пелагея

Рождение ребёнка
1837

Сын: Попковъ Гаврила

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Попковъ Гаврила

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Попковъ Федоръ

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1841

Дочь: Попкова Елена

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Рождение ребёнка
24.07.1842

Сын: Попковъ Ермолай

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1845

Сын: Попковъ Иванъ

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Попковъ Степанъ

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Попковъ Георгий

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1853

Дочь: Чекалова Евдокия

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1856

Дочь: Ляпкина Ефимия

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1859

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1862

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.11.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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