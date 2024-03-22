Попковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти13.11.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Попковъ Василий
Мать: Попкова Ульяна
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Сын: Попковъ Гаврила
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Попковъ Гаврила
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Попковъ Федоръ
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
?.05.1841
Дочь: Попкова Елена
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
24.07.1842
Сын: Попковъ Ермолай
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
26.01.1845
Сын: Попковъ Иванъ
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
12.05.1847
Сын: Попковъ Степанъ
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Попковъ Георгий
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
01.03.1853
Дочь: Чекалова Евдокия
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
06.07.1856
Дочь: Ляпкина Ефимия
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
21.09.1859
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
02.03.1862
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Попкова Пелагея
Смерть
13.11.1864