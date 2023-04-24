Попкова (Латышева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Латышева) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1816

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Попковъ Алексей

Рождение ребёнка
1837

Сын: Попковъ Гаврила

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Попковъ Гаврила

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Попковъ Федоръ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1841

Дочь: Попкова Елена

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Рождение ребёнка
24.07.1842

Сын: Попковъ Ермолай

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1845

Сын: Попковъ Иванъ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Попковъ Степанъ

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Попковъ Георгий

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1853

Дочь: Чекалова Евдокия

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Попковъ Василий

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1856

Дочь: Ляпкина Ефимия

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1859

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1862

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Попковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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