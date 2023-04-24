Попкова (Латышева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения06.11.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1816
Отец: Латышевъ Иванъ
Мать: Латышева Домна
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Попковъ Гаврила
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Попковъ Гаврила
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Попковъ Федоръ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
?.05.1841
Дочь: Попкова Елена
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
24.07.1842
Сын: Попковъ Ермолай
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
26.01.1845
Сын: Попковъ Иванъ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
12.05.1847
Сын: Попковъ Степанъ
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Попковъ Георгий
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.03.1853
Дочь: Чекалова Евдокия
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Попковъ Василий
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
06.07.1856
Дочь: Ляпкина Ефимия
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
21.09.1859
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Попковъ Алексей
Рождение ребёнка
02.03.1862
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Попковъ Алексей