Чекалова (Попкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Попкова) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1853

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1873

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чекаловъ Петръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.07.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекаловъ Иванъ