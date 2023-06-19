Чекалова (Попкова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения01.03.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1853
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.12.1873
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Чекаловъ Петръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.07.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекаловъ Иванъ