Ляпкина (Попкова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Попкова) Ефимия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.07.1856

Дата смерти

24.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1856

Отец: Попковъ Алексей

Мать: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.05.1873

Муж: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Ляпкинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1880

Сын: Ляпкинъ Николай

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1883

Дочь: Ляпкина Евгенія

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ляпкинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ляпкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
09.08.1893

Дочь: Лешина Анфиса

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1896

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Ляпкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.10.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ водянки
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