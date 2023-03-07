Ляпкина (Попкова) Ефимия
Место рождения
Дата рождения06.07.1856
Дата смерти24.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1856
Отец: Попковъ Алексей
Мать: Попкова Пелагея
Бракосочетание
17.05.1873
Муж: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Ляпкинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
30.10.1880
Сын: Ляпкинъ Николай
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
13.12.1883
Дочь: Ляпкина Евгенія
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ляпкинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ляпкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
09.08.1893
Дочь: Лешина Анфиса
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
02.11.1896
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
19.12.1899
Сын: Ляпкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Митрофанъ
Смерть
24.10.1907
Причина смерти: отъ водянки