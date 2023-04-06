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Лешина (Ляпкина) Анфиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893

Отец: Ляпкинъ Митрофанъ

Мать: Ляпкина Ефимия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1914

Муж: Лешинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1914

Сын: Лешинъ Петръ

Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Сын: Лешин Григорий

Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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