Лешина (Ляпкина) Анфиса
Место рождения
Дата рождения09.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893
Отец: Ляпкинъ Митрофанъ
Мать: Ляпкина Ефимия
Бракосочетание
19.01.1914
Муж: Лешинъ Антонъ
Рождение ребёнка
18.12.1914
Сын: Лешинъ Петръ
Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ
Рождение ребёнка
18.01.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ
Рождение ребёнка
26.10.1918
Сын: Лешин Григорий
Отец ребёнка: Лешинъ Антонъ