(Титова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Варвара

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

28.11.1858

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1858

Отец: Титовъ Иванъ

Мать: Титова Настасья

Александровка
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