Гордеева (Севастьянова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Севастьянова) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1813

Дата смерти

11.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1813

Отец: Севастьяновъ Маркелъ

Мать: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Гордеевъ Кузьма

Рождение ребёнка
18.10.1836

Сын: Гордеевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1838

Сын: Гордеевъ Николай

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1841

Сын: Гордеевъ Константинъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.02.1849
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