Гордеева (Севастьянова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения07.10.1813
Дата смерти11.02.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1813
Отец: Севастьяновъ Маркелъ
Мать: Севастьянова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.10.1836
Сын: Гордеевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
29.11.1838
Сын: Гордеевъ Николай
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
22.05.1841
Сын: Гордеевъ Константинъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Смерть
11.02.1849