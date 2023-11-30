Гордеевъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Гордеевъ Федоръ
Мать: Гордеева Фекла
Бракосочетание
?.01.1833
Жена: Гордеева Пелагея
Рождение ребёнка
18.10.1836
Сын: Гордеевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Гордеева Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Гордеева Пелагея
Рождение ребёнка
29.11.1838
Сын: Гордеевъ Николай
Мать ребёнка: Гордеева Пелагея
Рождение ребёнка
22.05.1841
Сын: Гордеевъ Константинъ
Мать ребёнка: Гордеева Пелагея
Бракосочетание
11.04.1849
Жена: Федосья