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Гордеевъ Кузьма

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Гордеевъ Федоръ

Мать: Гордеева Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Жена: Гордеева Пелагея

Рождение ребёнка
18.10.1836

Сын: Гордеевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Гордеева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Гордеева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1838

Сын: Гордеевъ Николай

Мать ребёнка: Гордеева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1841

Сын: Гордеевъ Константинъ

Мать ребёнка: Гордеева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.04.1849

Жена: Федосья

Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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