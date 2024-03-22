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Гордеева (Колбанова) Фекла

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1784

Отец: Колбановъ Александръ

Мать: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1807

Дочь: Гордеева Ульяна

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гордеевъ Кузьма

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1815

Дочь: Ионова Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1817

Дочь: Гордеева Лукерья

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гордеевъ Родионъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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