Гордеева (Колбанова) Фекла
Место рождения
Дата рождения25.09.1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1784
Отец: Колбановъ Александръ
Мать: Колбанова Марья
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.12.1807
Дочь: Гордеева Ульяна
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гордеевъ Кузьма
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.01.1815
Дочь: Ионова Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.05.1817
Дочь: Гордеева Лукерья
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гордеевъ Родионъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ