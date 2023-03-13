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Колбановъ Александръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Колбановъ Юда

Мать: Колбанова Фекла Степанова

Рождение ребёнка
25.09.1784

Дочь: Гордеева Фекла

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колбановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1788

Сын: Колбановъ Козма

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Колбановъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Колбановъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1802

Дочь: Батанина Ирина

Мать ребёнка: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбанова Марья

Смерть
1824
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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