Колбановъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
25.09.1784
Дочь: Гордеева Фекла
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колбановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
10.10.1788
Сын: Колбановъ Козма
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колбановъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Колбановъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
14.04.1802
Дочь: Батанина Ирина
Мать ребёнка: Колбанова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбанова Марья
Смерть
1824