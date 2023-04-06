Колбановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти08.09.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Колбановъ Александръ
Мать: Колбанова Марья
Бракосочетание
27.01.1814
Жена: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
09.02.1815
Сын: Колбановъ Федоръ
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
23.08.1817
Сын: Колбановъ Максимъ
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Самарина Прасковья
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
24.01.1821
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Военная служба
1821
Военная служба
1821
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Любимова Анна
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
17.09.1833
Сын: Колбановъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Рождение ребёнка
02.04.1836
Дочь: Булгакова Мария
Мать ребёнка: Колбанова Александрія
Смерть
08.09.1867
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область