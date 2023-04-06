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Колбановъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

08.09.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Колбановъ Александръ

Мать: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1814

Жена: Колбанова Александрія

Рождение ребёнка
09.02.1815

Сын: Колбановъ Федоръ

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Колбановъ Максимъ

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Самарина Прасковья

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1821

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1821
Военная служба
1821
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Любимова Анна

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Рождение ребёнка
17.09.1833

Сын: Колбановъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1836

Дочь: Булгакова Мария

Мать ребёнка: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.09.1867
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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