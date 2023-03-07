Любимова (Колбанова) Анна
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Колбановъ Иванъ
Мать: Колбанова Александрія
Бракосочетание
29.01.1849
Муж: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
26.05.1850
Сын: Любимовъ Никита
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
10.08.1853
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
26.03.1856
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Базловъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
03.05.1857
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
16.05.1858
Дочь: Воронова Александра
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: Любимовъ Семенъ
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
02.10.1862
Сын: Любимовъ Сергей
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
31.08.1864
Сын: Любимовъ Семенъ
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
19.06.1866
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ
Рождение ребёнка
16.02.1868
Сын: Любимовъ Тимофей
Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ