Любимова (Колбанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Колбанова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Колбановъ Иванъ

Мать: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1849

Муж: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1850

Сын: Любимовъ Никита

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1853

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1856

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Базловъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1857

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1858

Дочь: Воронова Александра

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Любимовъ Семенъ

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1862

Сын: Любимовъ Сергей

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1864

Сын: Любимовъ Семенъ

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1866

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1868

Сын: Любимовъ Тимофей

Отец ребёнка: Любимовъ Глебъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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